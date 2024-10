Mehr Einsätze für Weltmeister!

Mit Per Mertesacker bildet Christoph Kramer ein kongeniales Duo, ist für das ZDF als Fußball-Experte im Einsatz. Der Sender hat mit dem Weltmeister von 2014 weitere Pläne.

Christoph Kramer und Per Mertesacker begeistern im ZDF mit ihren launigen Kommentaren als Fußball-Experten die Zuschauer vor den Fernsehgeräten. So war es nur eine logische Folge, dass der Sender die beiden Weltmeister von 2014 mit neuen Vertrag ausstattete. So erhielten die beiden ehemaligen Nationalspieler bereits im September neue Verträge bis zur WM 2026.