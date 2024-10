Messi-Wahnsinn in WM-Quali - "Von einem anderen Planeten!"

SPORT1 16.10.2024 • 07:23 Uhr Argentiniens Superstar Lionel Messi gelingt in der WM-Qualifikation kaum Fassbares. Die Presse jubelt, auch der frühere Superstar äußert sich.

Was für eine Show! Argentiniens Superstar Lionel Messi hat in der WM-Qualifikation mit einer Performance vom Allerfeinsten geglänzt. Dem mehrmaligen Weltfußballer gelangen beim souveränen 6:0 (3:0)-Sieg gegen Bolivien in der Hauptstadt Buenos Aires im Estadio Monumental drei Tore und zwei Assists. Ein „kolossaler Messi“, schrieb die Sportzeitung Olé.

{ "placeholderType": "MREC" }

Messi erzielte dabei auch den ersten Treffer (19.) für die Albiceleste, die nach zwei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückfand. Vor der Halbzeit bauten dann Lautaro Martínez (43.) nach einem sehenswerten Konter aus der eigenen Hälfte und Messi-Assist sowie Julián Álvarez (45.+3) die Führung aus.

Messi gibt sich nach Gala bescheiden

Auch danach zauberte das Team um Nationaltrainer Lionel Scaloni weiter - angetrieben vor allem von Messi. Thiago Almada besorgte das 4:0 (69.), ehe in der Schlussphase dann wieder Messi selbst und binnen zwei Minuten seine Vollstrecker-Qualitäten zeigte (84./86.). Messi steht nun bei 112 Länderspieltoren.

„Messi, von einem anderen Planeten!“, jubilierte die spanische As nach dem Gala-Auftritt des 37-Jährigen, der mittlerweile seit einem guten Jahr für Inter Miami in der MLS kickt. Messi selbst bliebt nach Abpfiff bescheiden: „Es ist wirklich schön, hier in Argentinien zu spielen, die Zuneigung der Menschen zu spüren. Es bewegt mich, wie sie meinen Namen rufen.“ Messi bestritt sein erstes Spiel in Argentinien seit fast einem Jahr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Presse überbietet sich in Messi-Huldigungen

Die heimische Presse überbot sich in Lobeshymnen. „Messi, die Elektrizität der Liebe: Blitze einer unendlich glücklichen Nacht, die immer die letzte sein kann“, schrieb La Nación.

„Ich habe mir kein Datum gesetzt, keine Frist“, sagte Messi über eine Teilnahme beim Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Bis zum Karriereende wolle er „einfach genießen“.

Clarín schrieb von einer „weiteren unvergesslichen Nacht“, „Messi lieferte eine unvergessliche Show ab“. La Prensa feierte die Rückkehr von „La Pulga“ („der Floh“, Anm. d. Red.) und meinte: „Die Magie ist zurück.“ Página/12 ergänzte: „Messi kehrte nach Argentinien zurück und verblüffte“

WM-Quali: Auch Brasilien mit Tor-Festival

Auch Rekordweltmeister Brasilien überzeugte am zehnten Spieltag der Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, feierte ein 4:0 (1:0) gegen Peru. Die Selecao, bei der Raphinha vom FC Barcelona durch zwei Foulelfmeter doppelt netzte, verharrt mit 16 Punkten allerdings auf dem vierten Rang.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der bei der Copa América im Sommer unterlegene Finalist Kolumbien hält darüber hinaus weiter in der Tabelle mit Argentinien Schritt und fertigte Chile 4:0 (1:0) ab. Dagegen verlieren Uruguay durch ein 0:0 gegen Ecuador und Venezuela beim 1:2 (1:0) in Paraguay nach gutem Start in der südamerikanischen WM-Qualifikation weiter an Boden.

Die ersten sechs von zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Mitte November trifft Brasilien auf Venezuela, Argentinien bekommt es mit Paraguay zu tun.

-----