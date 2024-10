"Populistische Forderungen": Fankritik nach Sicherheitsgipfel

Am Freitag traten Politik und Fußballbosse zum Sicherheitsgipfel zusammen. Mit den Resultaten sind die Fans unzufrieden.

Am Freitag traten Politik und Fußballbosse zum Sicherheitsgipfel zusammen. Mit den Resultaten sind die Fans unzufrieden.

Die Organisation „Unsere Kurve“ hat auf die Maßnahmen des Sicherheitsgipfels für den Fußball mit einer Mischung aus Kritik und Sarkasmus reagiert. „Wenn Unwissenheit regiert...“, leitete das Fanbündnis seine Stellungnahme nach dem Treffen von Politik und führenden Fußballbossen ein: „Hunderttausende Stadiongänger:innen wundern sich über ein vermeintliches Problem, das gar nicht existiert. Um es vorab klar zu sagen: Es gibt kaum eine sicherere Veranstaltung als ein Profifußballspiel in Deutschland.“

Fans kritisieren Forderungen

Beim Thema Pyrotechnik müsse die Politik erst mal „auf den nötigen Sachstand“ kommen, bevor man über Details rede. „Pyrotechnik in seiner Grundform ist reine Fankultur, die in einem kleinen Teil des Stadions gefeiert wird und für den Rest des Stadions ein erfreuliches Bild bietet“, sagte Unsere-Kurve-Vorstand Thomas Jost im BR: „Leider gab es in den vergangenen zehn Jahren immer eine Vermischung von Pyrotechnik und Gewalt beziehungsweise dem Einsetzen von Pyrotechnik als Waffe.“