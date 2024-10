Regionalliga: Bayern stoppt Sieglos-Serie

Die Zweitvertretung des FC Bayern München feiert in der Regionalliga Bayern nach vier Spielen ohne Sieg mal wieder einen Sieg.

Die Amateure des FC Bayern München haben nach vier sieglosen Spielen in Folge wieder einen Sieg in der Regionalliga Bayern feiern dürfen. Das Team von Coach Holger Seitz bejubelte bei Eintracht Bamberg einen 2:0-Sieg.

Luca Denk (10.) brachte Bayern II in Führung, Samuel Unsöld (60.) stellte den Endstand her. Durch den Erfolg klettert Bayern II auf den fünften Tabellenplatz, Bamberg verharrt nach der vierten Niederlage in Folge auf dem 15. Platz.