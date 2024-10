„Schlüsselfigur“ bei Klopps Liverpool: Matip hört auf

Die Reds würdigten Matip, der insgesamt auf 201 Einsätze für die Engländer kam, als "Schlüsselfigur" in der Ära Jürgen Klopp. In seinen acht Jahren in Liverpool gewann der gebürtige Bochumer unter anderem 2019 die Champions League, im Finale von Madrid bereitete Matip den 2:0-Endstand von Divock Origi gegen die Tottenham Hotspur vor. Es folgten die ersehnte Meisterschaft 2020 sowie weitere Titel (FA Cup 2022, Ligapokal 2022 und 2024, UEFA-Supercup 2020, englischer Supercup 2023).

Zuvor hatte Matip insgesamt sieben Jahre für Schalke 04 gespielt, nachdem er 2009 den Sprung aus der U19 in die Profimannschaft geschafft hatte. Der 27-malige Nationalspieler holte mit den Königsblauen 2011 den DFB-Pokal sowie ein Jahr später den Supercup. Mit Kamerun nahm er 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien an zwei Weltmeisterschaften teil.