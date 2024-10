Skandal im Amateur-Fußball: Schiedsrichter bewusstlos geschlagen

Bei einem Kreisklasse-Spiel in Bayern schlägt ein Spieler den Schiedsrichter bewusstlos. Sportgericht und Polizei ermitteln.

Im Amateur-Fußball in Bayern kam es am vergangenen Sonntagnachmittag zu schockierenden Szenen. Die Kreisklasse-Partie zwischen dem FT Jahn Landsberg 2 und dem TSV Finning musste in der Nachspielzeit abgebrochen werden, nachdem ein Spieler der Landsberger den Schiedsrichter bewusstlos geschlagen hatte. Zuvor hatte ihm der Unparteiische die Rote Karte gezeigt.