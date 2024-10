So erklärt Klopp seinen Red-Bull-Job - sein Statement im Wortlaut

Jürgen Klopp tritt ab Januar einen neuen Job bei red Bull an. In einem Statement erklärt der 57-Jährige seinen Einstieg.

Jürgen Klopp tritt ab Januar einen neuen Job bei red Bull an. In einem Statement erklärt der 57-Jährige seinen Einstieg.

Zum 1. Januar tritt Klopp seine neue Stelle an. In einem offiziellen Statement des Konzerns verriet er, was ihn zur Zusage gebracht hat.