Tot mit 31 Jahren: Griechischer Nationalspieler aus dem Leben gerissen

Der griechische Nationalspieler George Baldock stirbt im Alter von nur 31 Jahren. Die traurige Nachricht sorgt auch in England für Bestürzung.

Der griechische Nationalspieler George Baldock stirbt im Alter von nur 31 Jahren. Die traurige Nachricht sorgt auch in England für Bestürzung.

Große Trauer in England und in Griechenland: Der Nationalspieler George Baldock ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. „Als Familie sind wir schockiert über diesen schrecklichen Verlust. Wir bitten die Medien, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren“, heißt es in der Erklärung der Familie.