VAR-Alternative: Kircher offen für Challenge-System

Die Anzahl der verfügbaren "Challenges" ist dabei begrenzt, wie es in anderen Sportarten wie Tennis oder American Football gehandhabt wird. Zudem werden weniger Kameras benötigt. Das System wurde bereits bei der U20-WM der Frauen von der FIFA getestet. Italien will den Video-Support in der Serie C, der dritthöchsten Spielklasse, ausprobieren.