Vor Europa League: Matarazzo hat "gar keine Zweifel"

Der schwer angezählte Trainer Pellegrino Matarazzo glaubt trotz der anhaltenden Spekulationen über seine drohende Ablösung fest an eine Zukunft beim krisengeplagten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Da habe ich gar keine Zweifel, ich glaube an die Jungs und unsere Zusammenarbeit", sagte der Coach vor dem Spiel in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Dynamo Kiew: "Es geht vorwärts. Ich traue der Mannschaft trotz des schwierigen Saisonstarts viel zu. Ich sehe eine sorgenfreie Saison."

Nach vier Niederlagen in Folge sind die Hoffenheimer mit lediglich drei Punkten auf den drittletzten Platz in der Bundesliga abgerutscht. Am vergangenen Sonntag unterlag die TSG trotz eines 3:0-Vorsprung noch 3:4 gegen Werder Bremen. In der Europa League steht bisher ein 1:1 zum Auftakt beim dänischen Meister FC Midtjylland zu Buche. Das baden-württembergische Derby in der Bundesliga am Sonntag bei seinem Ex-Arbeitgeber VfB Stuttgart könnte zum Schicksalsspiel für Matarazzo werden.