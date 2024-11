An einem Tag geholt und gefeuert: Völlig verrückte Trainer-Entlassung

Der italienische Viertligist Piacenza Calcio sorgt für ein absolutes Novum auf der Trainerposition. An nur einem Tag hat der Verein gleich drei verschiedene Cheftrainer.

Das erlebt man auch nicht jeden Tag. Der viertklassige italienische Verein Piacenza Calcio dürfte einen Rekord aufgestellt haben, wenn es um Trainer-Entlassungen an einem einzigen Tag geht. Am Dienstagmorgen hieß der Coach des Klubs noch Carmine Parlato.

Nach der 0:1-Niederlage von Piacenza bei San Marino am Wochenende zuvor und lediglich drei Punkten aus den vergangenen sechs Liga-Partien entschied sich Präsident Marco Polenghi allerdings für einen Schnitt: Er warf den erst seit dem 7. Oktober amtierenden Parlato hinaus und präsentierte Simone Bentivoglio als Nachfolger auf dem Trainerposten.

Bentivoglio an einem Tag angestellt und entlassen

Ab jetzt wird es dann kurios, denn der 39-Jährige Bentivoglio leitete auch gleich am Vormittag ein Training der Mannschaft, die in der Serie D aktuell auf Platz elf liegt. Nur kurze Zeit später am Abend musste der neue Coach dann aber schon seinen Hut nehmen.