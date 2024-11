Ex-Assistent von Tuchel wird DFB-Chefausbilder

Thomas Tuchels langjähriger Co-Trainer Arno Michels wird neuer Chefausbilder des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, tritt der 57-Jährige zum 1. Januar für zunächst vier Jahre die Nachfolge von Daniel Niedzkowski an. Dessen Wechsel als Co-Trainer zum englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion mit Teammanager Fabian Hürzeler war bereits bekannt.

„Die Trainerausbildung des DFB hat international einen ausgezeichneten Ruf“, sagte Michels. „Ich freue mich sehr, künftig meinen Teil dazu beitragen zu können. Das Tätigkeitsfeld passt sehr gut zu meiner nächsten Lebensphase, in der ich bewusst eine neue Position einnehmen möchte: Weg vom Tagesgeschäft eines Vereinstrainers sehe ich mich in der Rolle des Mentors und Ausbilders.“ Schon im Januar wird er gemeinsam mit Markus Reiter am DFB-Campus in Frankfurt den neuen Trainer-Lehrgang leiten.