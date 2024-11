Ex-Bayern-Star lebt in Angst: "Das kann nicht so weitergehen"

Jean-Pierre Papin sieht sich aktuell eigenen Angaben zufolge schweren Mobbing- und Bedrohungsvorwürfe ausgesetzt. Nun hat der ehemalige Stürmer, der in seiner Karriere auch in der Bundesliga für den FC Bayern auflief, zu den angeblichen Anwürfen gegen seine Person Stellung bezogen.

Für Papin eine Situation, die inakzeptabel sei - und durch die er sich genötigt sah, unlängst eine interne Untersuchung einzufordern. „Das kann nicht so weitergehen. Ich kann nicht mein ganzes Leben so leben“, so der 54-malige Nationalspieler.