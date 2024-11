Traumtor! Bayern bleibt im Aufstiegsrennen

SPORT1 30.11.2024 • 17:00 Uhr Der FC Bayern II feiert in der Regionalliga Bayern einen wichtigen Sieg in Aschaffenburg. Die Münchner bleiben damit oben dran und erhöhen den Druck auf das Spitzen-Duo.

Im Kampf um den möglichen Aufstieg in die 3. Liga, hat der FC Bayern II einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Das Team von Holger Seitz siegte in Aschaffenburg mit 2:0 und rückt damit näher an Schweinfurth und Bayreuth heran.

Adin Licina konnte die Münchner kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung bringen. Kurz vor dem Ende machte Steve Breitkreuz mit einem Traumtor in der 90. Minute alles klar. Nestory Irankunda hatte den Ball scharf gemacht, ehe der mit dem Rücken zum Tor stehende Breitkreuz per Hacke einnetzte.

Bayern-Trainer zeigt sich zufrieden

Coach Holger Seitz zeigte sich mit der kämpferischen Darbietung seines Teams zufrieden. „Es war über die gesamte Dauer ein hochintensives Spiel. Im ersten Durchgang noch eher ausgeglichen, haben wir es in der zweiten Halbzeit nach unseren Umstellungen besser gemacht und die Partie im Griff gehabt", analysierte er gegenüber fcbayern.com.

Ein früheres 2:0 hätte Seitz allerdings auch beruhigt. „Das Ergebnis hätte am Ende auch höher ausfallen können, weil wir zahlreiche klare Torchancen hatten. Aus meiner Sicht ein hochverdienter Sieg“, bilanzierte er weiter.

