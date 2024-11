Handspiel oder nicht? Toppmöller: "Ist ein leidiges Thema"

Trainer Dino Toppmöller hat sich nach dem entscheidenden Handelfmeter für Eintracht Frankfurt mit seiner Meinung bedeckt gehalten. "Am Ende nehmen wir es, wie es entschieden worden ist. Es ist aber ein leidiges Thema, das uns noch länger begleiten wird", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Midtjylland am RTL-Mikrofon. Er argumentierte, es gingen "viele Spieler so hin, dass sie den Arm am Körper haben - und er hatte dem Arm weggestreckt".