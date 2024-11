"Klassischer Fehlpass": Baumann leitet Hoffenheim-Pleite ein

SID 29.11.2024 • 05:48 Uhr Hoffenheim kassiert einen weiteren Rückschlag - dennoch sieht der Keeper die Mannschaft auf dem richtigen Weg.

Oliver Baumann redete nicht drumherum. "Klassischer Fehlpass" lautete das knappe Fazit des Nationaltorhüters zu dem misslungenen Auftakt der TSG Hoffenheim in einen bitteren Europa-League-Abend. "Wir sind überhaupt nicht gut gestartet", er habe es auch "ein bisschen eingeleitet", räumte der Keeper am RTL-Mikrofon nach dem 0:3 (0:2) bei Sporting Braga am Donnerstagabend ein.

Baumann, der derzeit im Wechsel mit Alexander Nübel auch das Tor der DFB-Elf hütet, hatte direkt zu Beginn für den Fehlstart in Portugal gesorgt - ein Pass des 34-Jährigen war bei Bragas Offensivspieler Bruma gelandet, der eiskalt abschloss (2.). Wenig später musste Baumann erneut hinter sich greifen, Roger Fernandes (8.) erhöhte. In der Nachspielzeit traf Vitor Carvalho (90.+5) zum Entstand.

Dabei hatte Hoffenheim beim 4:3 gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga beim Debüt des neuen Trainers Christian Ilzer am vergangenen Samstag noch ordentlich Selbstvertrauen getankt. In Braga habe jedoch "ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt", sagte Baumann: "Das zeigt, dass wir Menschen sind und nicht immer alles gleich läuft. Wir haben uns das hier sicher anders vorgestellt."

Dennoch sieht Baumann das zuletzt strauchelnde Team auf dem richtigen Weg. "Es stimmt in der Mannschaft, das kann ich sagen. Die Truppe ist komplett intakt", betonte er: "Wir müssen einfach Schritte gehen und uns entwickeln", dann werde es am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05 in der Bundesliga "wieder anders aussehen".

