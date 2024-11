Kurioser Schlusspfiff sorgt für Ärger

In der Eredivisie Vrouwen, der höchsten nationalen Frauenliga der Niederlande , ereigneten sich beim Spiel des SC Heerenveen gegen den SC Telstar bizarre Szenen. Heerenveen hatte beim Stand von 3:1 in der Nachspielzeit vor dem leeren Tor noch die große Chance auf einen weiteren Treffer - doch plötzlich ertönte ein Pfiff der Schiedsrichterin.

Telstar-Torhüterin Kelly Steen vertändelte den Ball am eigenen Sechzehner an Heerenveen-Angreiferin Britt Udink. Somit hatte Udink die Möglichkeit, vor dem leeren Tor abzuschießen. Diese Chance nutzte sie auch und traf in letzter Sekunde zum vermeintlichen 4:1. Das Tor zählte jedoch nicht, denn Schiedsrichterin Manon Plandsoen pfiff die Partie ab, noch bevor der Ball die Linie überquerte.