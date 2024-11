Nächste Pleite! Tim Walter droht das Aus

Tim Walter steckt mit Hull City mitten in der Krise. Dem ehemaligen HSV-Trainer droht nach der nächsten Niederlage das Aus.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Sheffield Wednesday am Dienstagabend ist der Klub aus Kingston upon Hull seit neun Spielen sieglos - es ist außerdem die vierte Pleite in Folge.