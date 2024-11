Torwarttor in Nachspielzeit! Total irres Derby zwischen FC Bayern und 1860

Was für ein irres Derby! Die U19 des FC Bayern hatte den Sieg im Heimspiel gegen 1860 München in der Nachwuchs-Bundesliga bereits vor Augen. Doch weil in der Nachspielzeit Sechzigs Keeper Miran Qela nach einer Ecke per Kopfball zur Stelle war, endete die Partie 2:2 (1:1).