Nächste Hiobsbotschaften! Deutsche U21 beklagt weitere Ausfälle

Trotz der Personalsorgen ist die Vorfreude groß. "Weil es schon irgendwo eine Standortbestimmung ist. Wir wollen mit Selbstvertrauen die Spiele angehen und gucken, an welchem Standort wir sind, auch im Vergleich zu den anderen Teams in Europa, zu den Top-Nationen", sagte Di Salvo.

Moukoko im Fokus

In Aachen steht am Freitag gegen Dänemark das erste von vier Testspielen auf dem Weg zur EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) an. Weiter geht es in Valenciennes, wo die DFB-Auswahl am Dienstag (18.15 Uhr im LIVETICKER) auf Olympia-Silbermedaillengewinner Frankreich trifft.