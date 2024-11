Übler Podolski Auftritt! "Als Idiot muss man geboren werden“

Offiziell verabschiedet hatte sich Lukas Podolski zumindest von seinen Fans in Köln schon am 10. Oktober. Aufs sportliche Altenteil zurückgezogen hat sich der mittlerweile 39 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 aber noch immer nicht.

Podolski hätt zweimal vom Platz fliegen müssen

Beim Spiel in der ersten polnischen Liga, das Gornik mit 1:0 gewann, grätschte der Offensivmann in der 87. Minute Gegenspieler Damian Kadzior von hinten übel in die Beine und traf dabei dessen Knöchel. Für dieses rotwürdige Einsteigen gab Schiedsrichter Pawel Raczkowski jedoch nicht einmal die Gelbe Karte.