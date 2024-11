UEFA verlegt Maccabi-Spiel gegen Besiktas nach Ungarn

SID 11.11.2024 • 19:34 Uhr Bereits vor den antisemitisch motivierten Angriffen von Amsterdam hatte der Klub aus Istanbul um einen neutralen Spielort gebeten.

Vier Tage nach den antisemitisch motivierten Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) das nächste Europa-League-Auswärtsspiel von Maccabi Tel Aviv nach Ungarn verlegt. Wie der Kontinentalverband am Montag mitteilte, wird das Spiel am 28. November gegen den Istanbuler Großklub Besiktas in Debrecen ausgetragen und „nach einer Entscheidung der lokalen ungarischen Behörden“ ohne Zuschauer stattfinden.

Am vergangenen Donnerstag wurden am Rand des Spiels von Maccabi bei Ajax Amsterdam Gästefans angegriffen, was international Bestürzung hervorrief. Fünf Maccabi-Fans mussten kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden, nach Angaben der niederländischen Polizei wurden knapp 60 Personen festgenommen.