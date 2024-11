Wieder Marmoush: Topscorer führt Frankfurt nah an K.o.-Runde

Ein weiteres Traumtor von Überflieger Omar Marmoush hat Eintracht Frankfurt ganz nah an die K.o.-Runde der Europa League gebracht. Angeführt vom seit Wochen überragenden Topscorer gewann der Bundesligadritte am 4. Spieltag der Ligaphase 1:0 (0:0) gegen Slavia Prag.

Marmoush traf in der 53. Minute per Freistoß für die Frankfurter, die starke zehn Punkte auf dem Konto haben. Durch den Erfolg geht der Europa-League-Sieger von 2022 gestärkt ins Ligaspiel am Sonntag bei Vizemeister VfB Stuttgart.