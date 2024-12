DFB nominiert Watzke für Posten!

Der deutsche Fußball will bei zwei wichtigen Posten auf arrivierte Kräfte setzen. Auch Hans-Joachim Watzke wird nominiert.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird Bernd Neuendorf sowie Hans-Joachim Watzke für eine Wiederwahl in die internationalen Gremien nominieren.

Dies entschied das Verbandspräsidium am Freitag. Damit können sich DFB-Präsident Neuendorf sowie Watzke, 1. DFB-Vizepräsident DFL, beim nächsten Ordentlichen UEFA-Kongress am 3. April 2025 in Belgrad erneut auf die Wahlliste setzen lassen.