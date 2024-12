Europameister Nani beendet Karriere: Schicksalsschlag entscheidend

Ein ganz Großer hängt seine Fußballschuhe an den Nagel! Portugal-Legende Nani hat seine Karriere im Alter von 38 Jahren beendet. Das gab der 112-malige Nationalspieler der Selecao am Sonntag selbst bekannt.

„Es ist an der Zeit, mich zu verabschieden. Ich habe beschlossen, meine Karriere als Profispieler zu beenden“, wird der Dribbelkünstler in seinem Statement zitiert. „Es war eine unglaubliche Reise, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen und mich durch die Höhen und Tiefen einer Karriere begleitet haben, die über 20 Jahre dauerte und mir so viele unvergessliche Erinnerungen bescherte.“