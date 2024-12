Frankfurt in Europa auf Kurs: "Chancen stehen sehr gut"

Eintracht Frankfurt will mit dem nächsten Statement-Sieg seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen und auch in der Europa League seine gute Tabellenposition behaupten - trotz großer Belastungen.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will mit dem nächsten Statement-Sieg seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen und auch in der Europa League seine gute Tabellenposition behaupten. „Wir haben die Möglichkeit, uns mit einem Sieg oben festzubeißen“, sagte Mittelfeldspieler Ansgar Knauff mit Blick auf das Topspiel bei Olympique Lyon am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL ): „Die Chancen stehen sehr gut für einen Platz unter den Top Acht.“

Die Eintracht liegt als Dritter in der Ligaphase nach fünf Spielen voll auf Kurs direkte Play-off-Qualifikation und kassierte bislang noch keine Niederlage. Die Kräfte schwinden aufgrund der hohen Belastung aber langsam, die Partie in Lyon ist die fünfte in den vergangenen zwei Wochen. Bis zur Weihnachtspause folgen zwei weitere. Nach zuvor sieben Siegen am Stück gewann Frankfurt zuletzt zweimal nicht.