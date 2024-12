Götze führt deutsches Team zur "Kings-League-WM"

Bei dem Kleinfeldturnier treten 16 Mannschaften im Format sieben gegen sieben in Mailand zunächst in einer Gruppenphase an, das Finale steigt nach einer K.o.-Phase am 12. Januar im Stadion von Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Neben dem deutschen Team sind bei der Erstauflage unter anderem auch Delegationen aus Spanien, Italien und Argentinien dabei.