Playoffs zur Conference League: Heidenheim-Gegner ausgelost

Über Dänemark ins Achtelfinale? Der 1. FC Heidenheim trifft in den Playoffs der Conference League auf den 1. FC Kopenhagen. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Das Hinspiel steigt am 13. Februar in der dänischen Hauptstadt, das Rückspiel eine Woche später in der Voith-Arena.