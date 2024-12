Klopps vielleicht größte Transfer-Überraschung tritt ab!

Ragnar Klavan hängt die Fußballschuhe an den Nagel.

Der ehemalige Augsburger - für den FCA war er in insgesamt 140 Pflichtspiele aktiv - war im Sommer 2016 einer der ersten Transfers von Jürgen Klopp in Liverpool. „Im Alter von 13 Jahren war es ein Traum, in den englischen Spitzenfußball aufzusteigen. Es hat 17 Jahre gedauert, aber es war geschafft“, freute sich Klavan damals über den Wechsel auf die Insel.