Kroos mit rührender Anekdote über seinen Sohn

Gemeinsam mit seinem Sohn Leon war Ex-Fußball-Star Toni Kroos am Samstagabend bei der Spenden-Gala ‚Ein Herz für Kinder‘. „Wir sind heute am Nachmittag aus Madrid los und freuen uns auf unseren kleinen Männer-Ausflug“, sagte Toni vor dem Event der Bild und fügte hinzu: „Es ist schön, Leon heute dabei zu haben. Er wollte gerne dabei sein.“

„Es ist mir fast unangenehm"

„Es ist mir fast unangenehm, hier heute einen Preis zu gewinnen“, sagte Kroos im Anschluss an die Preisübergabe: „Es soll ja in erster Linie um die Kinder gehen. Das ist ein ganz besonderer Preis. Nicht nur, weil ich die Sendung seit Jahren verfolge.“ Der Weltmeister von 2014 ergänzte: „Ich durfte die ein oder andere Silberware in Empfang nehmen. Aber das ist ein Preis, der einen ganz besonderen Platz bekommt.“