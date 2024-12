Millionen-Deal für die Baller League!

Die Baller League hat im Zuge ihrer Expansionspläne einen neuen Millionen-Deal bekannt gegeben. Über 25 Millionen US-Dollar seien bei einer Series-A-Finanzierungsrunde zusammengekommen, teilte die Liga in einem Statement mit.

Baller League: Mit „globalen Superstars“ in neue Märkte

Die deutsche Kleinfeldliga wird im kommenden Jahr auch in den USA und in England an den Start gehen.