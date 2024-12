Nächste Niederlage: Heidenheim verliert auch in Istanbul

Dank des hervorragenden Starts in die erste Europacupsaison ist das Achtelfinale aber weiter greifbar.

Dank des hervorragenden Starts in die erste Europacupsaison ist das Achtelfinale aber weiter greifbar.

Auch am Bosporus bleibt die Wende aus: Der 1. FC Heidenheim hat in der Conference League einen Befreiungsschlag und einen einen großen Schritt Richtung Achtelfinale verpasst. Das Team von Trainer Frank Schmidt verlor am vorletzten Spieltag der Ligaphase mit 1:3 (0:2) bei Istanbul Basaksehir.