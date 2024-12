Rassismus-Eklat: Vier argentinische Spielerinnen in Haft

Auslöser war ein Vorfall im Spiel gegen Gremio Porto Alegre in Sao Paulo.

Wegen rassistischer Gesten und Schmährufen sind vier Fußballerinnen des argentinischen Topklubs River Plate in Sao Paulo verhaftet worden. Zuvor war es zu tumultartigen Szenen in der Ladies-Cup-Partie gegen den brasilianischen Vertreter Gremio Porto Alegre gekommen, weil River-Spielerin Candela Diaz nach Gremios Ausgleichstreffer in Richtung eines schwarzen Balljungen einen Affen imitiert hatte. Mehrere Gremio-Spielerinnen berichteten anschließend auch von fremdenfeindlichen Äußerungen der Gegnerinnen.