Acht Kinder? Bayern-Flop Mané spricht über Ehe mit 19-Jähriger

Sadio Mané und seine Ehefrau wünschen sich eine Vielzahl an Kindern. Der ehemalige Bayern-Star spricht über seine Pläne für die Zukunft.

Sadio Mané hat Einblicke in seine Familienplanung gegeben. Der ehemalige Spieler des FC Bayern wünscht sich mit seiner mittlerweile 19 Jahre alten Ehefrau Aisha Tamba „drei oder vier Kinder“.

„Lustige Frage“, sagte Mané, als er nach seinen Gedankenspielen in Sachen Nachwuchs gefragt wurde: „Wenn es eine Wahl gibt, würde ich sagen drei oder vier Kinder. Allerdings ist es Gott, der entscheidet, und ich werde ihm so oder so danken.“