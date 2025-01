Deutsches Fußballmuseum verzeichnet Rekordjahr

SID 08.01.2025 • 15:48 Uhr Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund blickt auf ein Rekordjahr zurück. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher stieg 2024 auf 289.000.

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund blickt auf ein Rekordjahr zurück. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher stieg 2024 auf 289.000. Das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2023. Auch die Umsätze beim Ticketing (+23 Prozent) und Merchandising (+70 Prozent) zogen stark an. Die Zahlen gab das Fußballmuseum am Mittwoch bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einer der Hauptgründe für die Steigerung ist die Heim-EM. Während der Europameisterschaft haben 40.000 Menschen die Ausstellungsflächen besucht. „Im Rekordjahr 2024 ist das Deutsche Fußballmuseum seinem eigenen Anspruch, ein lebendiger Ort der Begegnung und Diskussion zu sein, in besonderer Weise gerecht geworden“, sagte Direktor Manuel Neukirchner. Allerdings erkenne er in den starken Zahlen auch die Sondereffekte durch die Europameisterschaft im eigenen Land. „Wir können das Ergebnis also gut einordnen“, sagte Neukirchner.