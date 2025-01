Erkennen Sie diese deutsche Fußball-Legende?

SPORT1 09.01.2025 • 22:23 Uhr Kultfigur Winfried Schäfer erlebte als Spieler und Trainer große Bundesliga-Momente und wurde dann zum Weltenbummler. Der Tatendrang hat ihn nicht losgelassen - er träumt von der WM.

Den Besuch bei der Tochter in Westfalen nutzte Winfried Schäfer auch, wie sollte es anders sein, zum Fußballgucken.

So stand der einstige Nationaltrainer Kameruns, Thailands und Jamaikas zu Beginn des neuen Jahres am Trainingsplatz von Preußen Münster, sah den Kickern des Zweitligisten beim Aufgalopp in die Rückrunden-Vorbereitung zu und stellte mal wieder fest: Es kribbelt!

Denn, so sagte es Schäfer soeben im Gespräch mit der Nachrichtenagentur SID: „Ich liebe es, als Trainer zu arbeiten. Das ist mein Leben.“

Am Freitag feiert Winfried „Winnie“ Schäfer seinen 75. Geburtstag. Und die Leidenschaft seines Lebens: Sie lässt ihn auch im hohen Alter nicht los. Der einstige Bundesliga-Kultcoach hat noch immer einen großen Traum.

Winnie Schäfer: Ein bewegtes Fußball-Leben

Vor knapp 39 Jahren hat Schäfer seine Laufbahn als Fußballtrainer begonnen, seitdem stand er nahezu ununterbrochen an der Seitenlinie. Seit gut drei Jahren aber wartet der Weltenbummler vergeblich auf das nächste Abenteuer. Vor einem Jahr scheiterte ein zweites Engagement im Mullah-Staat Iran an einer fehlenden Arbeitserlaubnis.

Steht Schäfer sein Alter im Weg? Er sagt: „75 hört sich an wie ein Firmenjubiläum. Aber ich realisiere das gar nicht.“ Schäfer strotzt vor Tatkraft. Momentan berät er eine Gruppe von Investoren im internationalen Fußball, erzählt er. Und das am 10. Januar 1950 in Mayen in Rheinland-Pfalz geborene Fußball-Urgestein schreibt ein Buch.

Schäfer hat viel zu erzählen - schon über seine Zeit als Profi bei Borussia Mönchengladbach, Kickers Offenbach und Karlsruhe.

Legendäre Momente in Gladbach und Karlsruhe

403 Bundesliga bestritt der einstige Mittelfeldspieler (46 Tore), war Teil der Gladbacher Meistermannschaft von Hennes Weisweiler 1970. Neun Jahre später holte er bei seinem zweiten Fohlen-Engagement unter der Regie von Udo Lattek den UEFA-Pokal an der Seite von Berti Vogts, Ewald Lienen und Allan Simonsen.

Es folgte eine wilde Reise als Trainer: Von 1986 bis 1998 coachte der Mann mit der immer noch wallenden Haarmähne den Karlsruher SC und machte diesen zu einem der heißesten Teams der Fußball-Nation, brachte Stars wie Oliver Kahn, Mehmet Scholl und Jens Nowotny hervor.

Unvergessen dann auch das „Wunder vom Wildpark“, das 7:0 gegen den FC Valencia mit dem Viererpack des ewigen „Euro-Eddy” Edgar Schmitt und der Einzug ins UEFA-Pokalhalbfinale 1993.

Nach dem KSC-Aus 1998 und weniger erfolgreichen Stationen beim VfB Stuttgart und Tennis Borussia Berlin begann Schäfers große Weltreise.

Triumphe und eine Tragödie mit Kamerun

International Furore sorgte Schäfer vor allem mit den „unbezwingbaren Löwen“ aus Kamerun, die er 2002 zur Afrikameisterschaft und der WM 2002 führte. Im Jahr darauf musste Schäfer dann die Tragödie um den auf dem Platz verstorbenen Marc Vivien Foé miterleben.

Es folgten Stationen als Nationalcoach von Thailand und Jamaika sowie bei Klubs in den Vereingten Arabischen Emiraten, Aserbaidschan, Katar und Iran.

Sein reicher Erfahrungsschatz sei seine wichtigste Währung, sagt Schäfer. Während einer Saison gebe es immer wieder Probleme, die Trainer seines Reifegrades „schon tausend Mal gelöst haben“. Ehrlichkeit und Authentizität gegenüber den Profis seien entscheidende Schlüssel zum Erfolg.

Traum von der WM 2026 lebt

In den deutschen Profiligen wird Schäfer wohl nicht mehr arbeiten. Einerlei, denn das Ausland reizt ihn noch immer: „Ein Klub in den USA vielleicht, da lässt sich noch so viel verbessern und die Umstände sind natürlich top.“

Aber Schäfer denkt auch an Afrika und Nationalteams wie Nigeria. „So eine Mannschaft würde ich gerne nochmal zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bringen.“

Bald 60 Jahre ist Schäfer mittlerweile im professionellen Fußballl-Geschäft - und brennt noch immer.

