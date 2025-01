"Fassungslos": Todesfall von 22-Jährigem schockt Ex-Zweitligisten

Trauer in der Oberliga: Traditionsverein SSV Reutlingen beklagt einen Todesfall in der ersten Mannschaft des Klubs.

Fußball-Oberligist SSV Reutlingen 05 trauert um seinen Spieler Luca Meixner. Wie der Klub am Samstag auf Instagram mitteilte, ist Meixner am 27. Dezember im Alter von lediglich 22 Jahren unerwartet verstorben.

Meixner wurde wohl tot in seinem Bett gefunden

Der Reutlinger General-Anzeiger berichtet davon, dass Meixner tot in seinem Bett aufgefunden wurde. Nähere Details seien nicht bekannt. Im Anschluss hatten sich Reutlinger Fußballfans am Stadion an der Kreuzeiche versammelt. „Ruhe in Frieden, Luca“, stand auf einem Banner.

Meixner hatte sein Debüt in der Saison 2021/22 gefeiert und seitdem insgesamt 92 Spiele in der Oberliga absolviert, in denen er sechs Tore erzielte. In der aktuellen Saison hatte er 19-mal für den SSV auf dem Platz gestanden. Meixner galt zudem als Symbol für die erfolgreiche Jugendarbeit in Reutlingen.