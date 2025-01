Lazio-Fans greifen spanische Anhänger an - drei Verletzte

Anhänger von Lazio Rom und Real Sociedad haben sich in der Nacht vor dem Europa-Leage-Spiel am Donnerstag eine heftige Auseinandersetzung geliefert. Bei den Ausschreitungen im Zentrum der italienischen Hauptstadt wurden laut Medienberichten drei Personen mit Stichwunden verletzt. Etwa 80 Lazio-Ultras hätten gut 70 Fans des Gegners aus San Sebastian in einem Lokal angegriffen.