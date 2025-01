Nach versöhnlichem Abschluss: TSG richtet "Fokus" auf Liga

Nach dem versöhnlichen Abschluss in der Europa League feierten die Hoffenheimer Spieler mit dem mitgereisten TSG-Anhang, für wenige Momente waren die Sorgen aus dem Liga-Alltag vergessen. "Siege sind immer gut. Wir wollen immer gewinnen", sagte Dennis Geiger nach dem 4:3 (1:1)-Erfolg beim RSC Anderlecht am letzten Spieltag der Ligaphase: "So kann es weitergehen."

In Belgien jubelten die personell dezimierten Hoffenheimer über den erst zweiten Sieg in dieser Saison auf der internationalen Bühne - für das Weiterkommen in die Play-offs fehlte am Ende ein magerer Zähler. "Den einen Punkt können wir überall suchen, den werden wir nicht finden", sagte Trainer Christian Ilzer: "Es wäre mehr drin gewesen."