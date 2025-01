Neuer Versuch: Klaveness will über Quotenplatz ins UEFA-Exko

Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness will im zweiten Anlauf in das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) einziehen. Die 43-Jährige kündigte ihre Kandidatur für das Gremium am Dienstag an. Beim UEFA-Kongress am 3. April in Belgrad/Serbien wird sich Klaveness für den weiblichen Quotenplatz im Exko zur Wahl stellen. Vor zwei Jahren hatte sie für einen regulären Platz kandidiert, verpasste den Einzug aber.