SPOTLIGHT - das neue SPORT1-Webformat im Livestream! Start mit BVB-Krise

SPORT1 13.01.2025 • 07:57 Uhr SPORT1 ruft ein neues Webformat ins Leben. In SPOTLIGHT steht am Montag die sportliche Krise von Borussia Dortmund im Mittelpunkt. Alle Informationen zum neuen SPORT1-Format.

Mit SPOTLIGHT startet SPORT1 ein neues Webformat auf seinen Plattformen. Am Montag um 12 Uhr feiert das Format seine Premiere, das SPORT1 im Livestream anbietet.

Im Zentrum der ersten Ausgabe von SPOTLIGHT steht die sportliche Krise von Borussia Dortmund. Moderiert wird die erste Ausgabe der Show von Ruth Hofmann, die unter anderem mit Ex-BVB-Profi Thomas Helmer und SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer die Geschehnisse bei den Schwarz-Gelben analysiert.

Abwehrsorgen vergrößern BVB-Krise

Die Westfalen sind nach der 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen auf den achten Tabellenplatz abgerutscht und bangen einmal mehr um die Teilnahme an der Champions League. BVB-Trainer Nuri Sahin plagen zudem immense Sorgen in der Verteidigung, gegen die Werkself gaben am Freitag mit Yannik Lührs und Almugera Kabar gleich zwei Youngster ihr Startelfdebüt.

Schon am Dienstag geht es für Dortmund in der Bundesliga bei Holstein Kiel weiter. Ob bis dahin Abwehrstützen wie Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can oder auch Ramy Bensebaini zurückkehren können, ist noch offen.

