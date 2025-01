Überraschung um Hitzlsperger und Ex-DFL-Chefin Hopfen

Thomas Hitzlsperger wird bei einem Serie-A-Klub in den Vorstand berufen. Der ehemalige Nationalspieler tritt nach dem Ende seiner aktiven Karriere erneut im Fußball-Business in Erscheinung.

Thomas Hitzlsperger wird bei einem Serie-A-Klub in den Vorstand berufen. Der ehemalige Nationalspieler tritt nach dem Ende seiner aktiven Karriere erneut im Fußball-Business in Erscheinung.

Verona droht der Abstieg in die Serie B

Der italienische Meister von 1985 steckt mitten im Abstiegskampf und liegt in der Tabelle aktuell nur auf Rang 18. Mit der Übernahme soll der sportliche Erfolg zurückkehren. „Presidio ist entschlossen, auf dem Fundament aufzubauen, das Herr Setti in den dreizehn Jahren, in denen er den Verein kontrollierte, geschaffen hat“, hieß es in einem Statement am 15. Januar.