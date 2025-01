Vor EL-Match: Rom ergreift Maßnahmen gegen Eintracht-Hooligans

Die römische Polizei will mit einem Großaufgebot die Sehenswürdigkeiten vor Eintracht-Fans schützen.

Die römische Polizei will mit einem Großaufgebot die Sehenswürdigkeiten vor Eintracht-Fans schützen.

Vor dem Europa-League-Spiel zwischen AS Rom, dem Klub von Rio-Weltmeister Mats Hummels, und Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+) ergreift die römische Stadtverwaltung strengste Sicherheitsmaßnahmen. In der italienischen Hauptstadt werden 3500 Eintracht-Fans erwartet, darunter 350 Hooligans. Die Devise gegen gewalttätige Fans lautet: null Toleranz.