Cristiano Ronaldo: "Ich bin der Beste der Geschichte. Punkt.“

An Selbstbewusstsein mangelte es Cristiano Ronaldo noch nie, das hat er nun wieder in einem Interview dewutlich gemacht. In der spanischen Fußball-Talkshow El Chiringuito sagte der Portugiese: „Ich glaube, ich bin der vollständigste Spieler, der je existiert hat.“

Der Europameister von 2016, der am 5. Februar 40 Jahre alt wird, hofft noch auf die Marke von 1.000 Toren, die er in seiner Karriere erreichen will. „Wenn ich am Ende 920, 925 oder 930 Tore schaffe, das ist mir völlig egal. Ich bin der Beste der Geschichte. Punkt.“