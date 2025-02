DFB-Frauen starten mit vier Rückkehrerinnen ins EM-Jahr

Die deutschen Fußballerinnen bauen beim Start ins EM-Jahr auf vier Rückkehrerinnen. Bundestrainer Christian Wück nominierte Rebecca Knaak, Ann-Katrin Berger, Sara Däbritz sowie Jule Brand für die beiden Spiele in der Nations League am 21. Februar in Breda gegen die Niederlande (20.45 Uhr) und vier Tage später in Nürnberg gegen Österreich (18.15 Uhr). Insgesamt stehen 23 Spielerinnen im Kader des Vize-Europameisters.

Zwei prominente Namen bei Reservistinnen

Die Mannschaft trifft sich am Montag in Frankfurt/Main. Beim achtmaligen Europameister steht alles unter dem Eindruck der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli), die in 141 Tage beginnt. Bei der Endrunde bekommt es die deutsche Auswahl in der Gruppe C mit Polen, Dänemark und Schweden zu tun.