DFB lädt erstmals zu Jugendkongress - "Wichtiger Schritt"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will den Nachwuchs bei der Zukunftsgestaltung mehr einbinden. Am 28. und 29. März lädt der Verband deshalb erstmals zu einem Jugendfußball-Kongress am DFB-Campus in Frankfurt/Main. 180 der 220 teilnehmenden Personen sind als Spieler, Trainer oder in anderen Funktionen in den 21 Landesverbänden im Einsatz und zum Großteil zwischen 18 und 23 Jahre alt. Sie sollen helfen, die neue Jugendfußball-Strategie zu schärfen, teilte der DFB am Donnerstag mit.