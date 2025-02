Dieser Vorfall bewegt Spanien

Mapi León, so lautet der Vorwurf, habe ihrer Gegenspielerin Daniela Caracas in den Schritt gegriffen. Ein Video der TV-Übertragung, das mittlerweile auch in den Sozialen Medien zu sehen ist, scheint dies zu belegen.

Grabsch-Eklat? Barcelona veröffentlicht Statement

Was war passiert? Beim 2:0-Erfolg Barcas am Sonntag waren León und Carcaras kurz aneinandergeraten. Zunächst verpasste Carcaras ihrer Kontrahentin einen Rempler mit dem Oberkörper. León wiederum sagte zunächst etwas in Richtung der Espanyol-Spielerin und führte mit der Hand dann eine Bewegung in Richtung des Intimbereichs von Carcaras aus.