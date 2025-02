Drama-Aus kostet Kräfte: Heidenheim zurück im grauen Alltag

Die Europareise endet in der Verlängerung gegen Kopenhagen. Weiter geht es mit Abstiegskampf - am Sonntag bei RB Leipzig.

Heidenheim kämpft um Klassenerhalt

Positiv sei "das Erlebnis für uns alle" gewesen, sagte Pieringer, die Erinnerung an die Auftritte auf der Europapokal-Bühne wird bleiben. Die Spiele, unter anderem gegen den FC Chelsea (0:2) oder in Kopenhagen (2:1), haben alle Heidenheimer begeistert, "aber auch Kräfte gekostet", gab Pieringer zu. Ohne die zusätzliche Belastung soll es nun in der Liga aufwärts gehen. Es muss aufwärts gehen.