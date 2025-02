Er blieb jedem Panini-Fan in Erinnerung - sein Ende war tragisch

Sein Gesicht kannte einst jeder Fußball -Fan – es war so einprägsam wie kaum ein anderes.

Trifon Iwanow blieb in Erinnerung, umso mehr, nachdem er mit Bulgarien bei der WM 1994 das DFB-Team sensationell aus dem Turnier warf.

Sensations-Coup gegen DFB-Team bei WM 1994

Iwanow, geboren am 27. Juli 1965 in Lipniza, etablierte sich in den Achtzigern bei seinem Heimatverein FK Etar Weliko Tarnowo. Unter seinen Mitspielern: Krassimir Balakow, später Regisseur des VfB Stuttgart und Teil des „magischen Dreiecks“ mit Fredi Bobic und Giovane Elber.