Top-Schiedsrichter Deniz Aytekin vor Comeback

Top-Schiedsrichter Deniz Aytekin steht nach langer Verletzungspause vor der Rückkehr in den Profifußball. Der 46-Jährige aus dem fränkischen Oberasbach hat nach kicker-Informationen zuletzt den Leistungstest bestanden und leitete als Bewährungsprobe am vergangenen Wochenende ein Testspiel zweier unterklassiger Klubs in Bayern. Schon am kommenden Spieltag wird Aytekins Comeback bei einem Zweitligaspiel erwartet.